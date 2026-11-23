Воюющие за ВСУ французские наемники погибают безымянными Фото: REUTERS.

Французские боевики, служащие в ВСУ, погибают безымянными. Информация о них попросту теряется. Всё из-за особенностей ведения боевых действий, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

В материале сказано, что о предположительном месте гибели иностранцев могут знать отправившие их командиры. Однако эта информация, как правило, скрывается.

"Их и без того не всегда честно отправляют на передовую. Плюс, особенности ведения боевых действий, когда они гибнут, оставаясь, фактически, безымянными. После отправки на боевую задачу, их след теряется", - пояснил источник.

Как пишет KP.RU, потери ВСУ убитыми и ранеными за полгода превысили отметку в 280 тысяч солдат. С 1 января до середины августа армия потеряла 282 585 военнослужащих.