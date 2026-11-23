Захаренкова: выплата 13-й зарплаты должна быть закреплена документально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Если выплата 13-й зарплаты закреплена в локальных документах или коллективном договоре организации, работодатель обязан начислить эту выплату. Об этом в интервью РИА Новости напомнила руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Тринадцатая зарплата представляет собой стимулирующую выплату по результатам работы за год, добавила эксперт.

«Если тринадцатая зарплата, которая как таковая не является обязательной выплатой, но закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатить, если работник выполнил необходимые условия», - отметила Захаренкова.

В целом, по словам представительница столичных профсоюзов, система оплаты труда закреплена и регулируется статьей 135 Трудового законодательства Российской Федерации. Она гласит, что размеры тарифных ставок, окладов, доплат, надбавок и премий определяются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами.

Ранее в Госдуме россиянам предложили один из эффективных способов распорядиться 13-ой зарплатой. Так, парламентарий Анатолий Аксаков уверен, что новогодний бонус лучше всего положить на банковский депозит или потратить на покупку государственных облигаций.

До этого также в нижней палате российского парламента предложили сделать для всех работающих россиян обязательной выплату годовой премии, которую часто называют 13-й зарплатой. Отмечалось, что 13-я зарплата поможет компенсировать отставание доходов от инфляции. Выплачивать ее предлагалось к Новому году или 1 Мая.

При этом юристы советуют - оформляя сотрудникам 13-ю зарплату, работодатели должны четко прописывать в документах вид, размер, условия и сроки выплаты премии. 13-я зарплата — это необязательная премия, которая остается на усмотрение работодателя. Несмотря на незакрепленность в законе, она является эффективным инструментом мотивации персонала и сплочения коллектива, уточнили эксперты.

А юрист Наталья Перова рассказала, кому из работников могут отказать в 13-й зарплате.