На Кубани повреждены два многоквартирных и 17 частных домов при атаке БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Краснодарском крае ночью 22 ноября сбили несколько десятков дронов ВСУ. В результате массированной атаки повреждены два многоквартирных и 17 частных домов. При падении обломков БПЛА пострадали пять человек. Так проинформировали в оперативном штабе Кубани в "Макс".

Уточняется, что налету дронов подверглись два муниципалитета Краснодарского края. Пострадавшим жителям уже оказали медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Под ударом оказались Северский и Тимашевский районы. В первом замечено наибольшее число пострадавших. Там ранения получили четыре человека.

"Из-за атаки БПЛА в ночь с 21 на 22 ноября в пгт. Афипском Северского района повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома", - оповестили в оперштабе региона.

Комиссии оценили причиненный району ущерб. В частных домах, как стало известно, повреждены окна и кровли. Кроме того, в двух многоэтажках были разбиты окна в семи квартирах.

Последствия атаки также устраняют в Адыгее. В поселке Энем обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом. В результате повреждена 81 квартира. Из них две пострадали наиболее серьезно. В остальных квартирах повреждено остекление. Кроме того, обломки упали на стоящие рядом автомобили. Всего повреждения получили свыше 20 машин. В поселке также обломками задеты несколько частных домовладений.

За прошедшую неделю в Херсонской области погибли десять мирных жителей. Еще 23 человека получили ранения. Удары ВСУ пришлись по территориям Новой Збурьевки, Великих Копаней, Гладковки, Новониколаевки и Федоровки. Под атаками оказались автомобили, жилые дома, торговые и административные здания. Пострадали также несколько промышленных объектов.

В ЛНР, по уточненным данным, шесть человек погибли при атаке на многоквартирный дом в поселке Юбилейный. Еще несколько жильцов получили ранения. Удары ВСУ были совершены в ночное время 20 ноября. Одной из пострадавших стала маленькая девочка. Ее перевезли на лечение в Москву. По данным властей, большую часть воздушных целей удалось сбить силам мобильных огневых групп.