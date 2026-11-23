Бывший президент Бразилии попал в реанимацию с непроходимостью кишечника. Фото: REUTERS.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару находится в реанимации. Об этом информирует издание O Globo.

«Бывший президент находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом острая обструктивная патология брюшной полости. Начаты клинические меры», - сказано в публикации.

Сообщается, что Болсонару находится в сознании, он самостоятельно дышит. Бывшему президенту установили желудочный зонд. Медики диагностировали непроходимость тонкой кишки.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару доставили в больницу с острой болью. Тогда медики назвали его состояние непредсказуемым.

В марте Болсонару также был госпитализирован, врачи диагностировали у 69-летнего политика двустороннюю бактериальную пневмонию. В больницу он поступил с высокой температурой и критически низким уровнем кислорода в крови.

В сентябре 2018 года на Жаира Болсонару было совершено покушение, он получил несколько ножевых ранений. С тех пор у него периодически возникают проблемы со здоровьем, политик перенес уже несколько операций.