Роспотребнадзор: в России ввели термометрию при входе в детсады. Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Для выявления признаков инфекционных заболеваний у воспитанников, родителей, сотрудников и посетителей детских садов Роспотребнадзор ввел обязательное измерение температуры бесконтактным способом при входе в дошкольные организации. Об этом со ссылкой на методические рекомендации ведомства сообщает ТАСС.

«В целях не допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например, детей, родителей, законных представителей, персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом», — говорится в документе.

Устанавливать ответственных за организацию и проведение термометрии руководство детских садов будут самостоятельно, согласно внутренними локальным актам.

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