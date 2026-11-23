Онищенко заявил, что в нескольких регионах РФ всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться раньше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ.

Ряд российских регионов может столкнуться с подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ раньше, чем начнётся общероссийский всплеск случаев этих инфекций. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что в РФ подъём заболеваемости гриппом ожидается в январе.

«По всем признакам подъем заболеваемости начнется после зимних каникул. В отдельных регионах он будет с опережением», - сказал Онищенко РИА Новости, добавив, что сроки всплеска заболеваемости могут сдвинуться из-за погодных условий.

Ранее россиянам напомнили, что они могут значительно сократить риск заболевания ОРВИ, если будут соблюдать простое правило. Речь о том, чтобы не прикасаться к лицу грязными руками.

Напомним, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова предупредила, что в России сезон гриппа и ОРВИ продлится до марта или апреля 2027 года.

Также сообщалось, что в России ожидаются две волны гриппа в текущем эпидемическом сезоне.