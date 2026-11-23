Мирошник заявил, что в Киеве ничего не знают о развитии экономики Фото: REUTERS.

На Украине не пытаются самостоятельно развивать экономику страны. В последнее время Киев опирается исключительно на зарубежную помощь. О развитии экономики власти Украины не знают. Такую оценку дал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Дипломат напомнил, что украинцы привыкли обращаться к западным спонсорам с обещаниями. В том числе, Киев пытается убедить Европу в якобы возможной победе над Россией.

"Чтобы ни произошло, первым шагом нужно просить денег. Они уже выучены на этом. Они готовы к этому. Вся деятельность власти Владимира Зеленского и его окружения настроена именно на это. Они ничего не знают про зарабатывание денег", - подытожил Родион Мирошник.

По его словам, западные страны благословили террористическую войну против России. Они игнорируют многочисленные жертвы среди мирного населения. По данным дипломата, с начала года от действий ВСУ пострадали 11 592 жителя.