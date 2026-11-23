Удар Израиля по Ирану грозит войной на нескольких фронтах Фото: REUTERS.

В Армии обороны Израиля выступили с предупреждением. Военная разведка ЦАХАЛ считает, что в регионе может начаться масштабный конфликт в случае одностороннего нападения на Иран. Удар Израиля грозит войной сразу на нескольких фронтах, транслирует телеканал N12.

Как поясняется, конфликт может разгореться сразу с нескольких сторон. В боевых действиях могут принять участие военные от Ливана, Сирии и сектора Газа.

"Управление военной разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредило: израильский удар по Ирану может спровоцировать конфликт на дополнительных фронтах", - передает телеканал.

По версии президента США Дональда Трампа, в последнее время Тегеран стал активнее задействовать ракеты и беспилотники для ударов на Ближнем Востоке. Иранцы пытались поразить американские объекты. Как заявил Дональд Трамп, все цели были сбиты, пишет KP.RU.