Губернатор Паслер сообщил о беспилотной опасности в Свердловской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Утром 23 ноября на Урале ввели режим беспилотной опасности. Тревога действует, в том числе, в Свердловской области. Об этом в 06:20 объявил губернатор региона Денис Паслер в мессенджере "Макс".

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность", - оповестил чиновник.

На этом фоне аэропорт Екатеринбурга временно недоступен для полетов. Кроме того, опасность БПЛА действует в Челябинской области и Пермском крае.

Прошлой ночью под удар ВСУ в Краснодарском крае попали десятки жилых домов. В их числе два многоквартирных. Над Кубанью ликвидировали несколько десятков украинских дронов. В результате массированной атаки пострадали пять человек. Им оказали помощь. Специалисты также оценили нанесенный региону ущерб.