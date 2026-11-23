Россиянам рассказали, как правильно наблюдать Бобровую Луну. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Наблюдать Бобровую Луну в ночь на 24 ноября предпочтительно в момент её восхода. Такой совет дал россиянам руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Напомним, название этого астромического явления уходит корнями в легенды народов Северной Америки. Придания индейцев гласили, что в ноябре особую активность проявляли бобры. Они строили плотины, укрепляли свои жилища, заботились о потомстве и делали запасы, поэтому ноябрьское полнолуние назвали Бобровым.

«Нужно ловить момент восхода спутника, так как у горизонта он выглядит особенно эффектно. Это так называемая иллюзия Луны: рядом с домами, деревьями, линиями рельефа мозг воспринимает диск как более крупный, чем высоко в небе», - сказал Веселков РИА Новости.

Астроном добавил, что Бобровую Луну можно наблюдать невооружённым глазом или при помощи бинокля.

А вот июльское полнолуние называют Оленьей Луной.

Кроме того, в августе на небе восходит Осетровая Луна.

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