Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что именно колоссальное финансирование из-за рубежа помогает Владимиру Зеленскому сохранять власть. Свою точку зрения он изложил в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, Украина «приходит в упадок», невзирая на внушительные денежные поступления.

«Это позволяет самому Зеленскому удержаться у власти», — сказал аналитик.

Вместе с тем этих средств, как уточнил Меркурис, достаточно для выплат военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужащим, а также для подкупа политических оппонентов.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале заявил, что Украина оказалась в тяжёлом положении после ударов российских военных по Киеву, Львову и другим городам. Ответственность за провал защиты Соскин возложил на Зеленского и украинские власти, отметив, что «за это надо отвечать».