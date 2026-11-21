Политолог Соскин обвинил Зеленского в критическом положении Киева Фото: REUTERS.

Украина оказалась в тяжелом положении после ударов российских военных по Киеву, Львову и другим городам. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Политолог уточнил, что в ходе атаки были поражены теплоэнергетическая инфраструктура и мосты. По его словам, украинская система противовоздушной обороны смогла перехватить лишь три ракеты.

"В общем, очень все прискорбно. <...> Абсолютно, конечно, бездарная ПВО. Ничего сделать не могут. Это все на совести Зеленского, на совести власти. За это надо отвечать", - сказал аналитик.

Соскин выразил сомнение в способности Киева нормально функционировать в сложившихся условиях. Особенно тяжелой он назвал ситуацию на левом берегу города.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия нанесла удары по мостам "Южный" и "Северный" в Киеве. Они применялись для перевозки военных грузов. По данным Минобороны РФ, была также поражена ТЭЦ-6. Она обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики.