Сбой произошел в работе Rockstar Games: сотни геймеров столкнулись с проблемами Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Пользователи столкнулись с массовыми проблемами при доступе к сервисам Rockstar Games. Согласно данным портала Detector404, резкий рост жалоб начался утром: пик пришелся на промежуток с 7 до 8 утра по московскому времени, когда количество сообщений об ошибках превысило 70 случаев в минуту. О неполадках сигнализируют сотни человек, жалуясь на невозможность запустить игры или подключиться к серверам.

Ситуация остается нестабильной: пользователи массово сообщают о том, что лаунчер не запускается, а вход в учетную запись невозможен. В облаке тегов чаще всего мелькают фразы «не загружается», «не подключается» и «неизвестная ошибка».

Стоит отметить, что сбой затронул не только рядовых геймеров, но и тех, кто пытается воспользоваться онлайн-сервисами компании. Официальной реакции от представителей Rockstar Games пока не поступало.

Недавно стало известно, что россияне столкнулись с перебоями в работе системы умного дома «Яндекса». Тогда на проблемы с сервисами пожаловались тысячи человек, однако позже компания устранила все неполадки.