Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф Фото: Иван МАКЕЕВ.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибудет в Россию 30 ноября с трёхдневным визитом. Об этом сообщает газета Dawn.

По данным издания, в ходе поездки Шариф планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, торговли и энергетики.

В августе посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи на пресс-конференции в «России сегодня», приуроченной к 79-й годовщине независимости республики заявил, что Исламабад рассчитывает на визит Владимира Путина в 2027 году в Пакистан, когда в стране пройдёт саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Дипломат также отметил важность укрепления двусторонних отношений между Москвой и Исламабадом. Ранее Владимир Путин назвал взаимовыгодными отношения России с Пакистаном.