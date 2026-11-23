В Европе взлетели цены на газ после заявления синоптиков: в ряде стран обещают температуру значительно ниже нормы Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global look Press

Европейский рынок газа лихорадит из-за резкой смены погодных прогнозов. Как сообщает Bloomberg, стоимость голубого топлива подскочила после того, как синоптики заявили: холодная погода в Северо-Западной Европе задержится как минимум до первых дней декабря. Вдобавок ко всему на рынок давит дефицит сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта США и Ирана.

В понедельник базовые фьючерсы на газ прибавили сразу 8,6%, достигнув 105,54 доллара за 1 МВт·ч. Такого стремительного внутридневного скачка не наблюдалось больше недели. При этом запасы в европейских подземных хранилищах остаются заметно ниже привычной для этого времени нормы — а зимний пик спроса уже не за горами, отмечает агентство.

Синоптики из Atmospheric G2 предупреждают: на этой неделе в Северо-Западной Европе температура будет на 3–5 градуса по Цельсию ниже средних значений за последние 30 лет. А в начале декабря отклонение от нормы может дойти до 5–8 градусов. В Германии, Дании и Нидерландах вдобавок ожидается ослабление ветра — это значит, что ветряки не смогут выдать привычные объёмы электроэнергии.

Стоит напомнить, что европейские хранилища и без того подошли к зиме с не самыми внушительными запасами. Совокупный уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза опустился ниже 70%.