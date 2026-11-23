Марочко: системы ПВО в двух областях Украины ослабли на фоне ударов ВС РФ Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны Украины в Днепропетровской и Запорожской областях ослабли на фоне ударов российской армией по базы хранения крылатых и зенитных ракет. Об этом во «ВКонтакте» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Уничтожение базы хранения крылатых и зенитных ракет привело к ослаблению ПВО противника в Днепропетровской и Запорожской областях», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил Марочко, после удара по объектам портовой инфраструктуры в Николаевской и Одесской областях приостановлена разгрузка боеприпасов и дронов НАТО.

Также получила серьезный урон подвижной состав и инфраструктура компании «Укрзализныця» («Укржелдорога») в западной и центральной частях Украины. Это, конечно, значительно сказалось на военной логистике.

Напомним, ночью 23 ноября Вооруженные силы Российской Федерации ударили по электроподстанции в Днепропетровске. Кроме того, в порту Измаил поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для доставки военного имущества для Вооруженных сил Украины.