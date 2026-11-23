ВС РФ ударили по электроподстанции в Днепропетровске, питавшей предприятия ВПК Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по электроподстанции в Днепропетровске. Она питала предприятия ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для доставки военного имущества для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 ноября, вооруженные силы России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по энергетическим и портовым объектам, а также по морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

Также в течение ночи российские военные поразили электростанцию «Правобережная» в Запорожье. Она обеспечивала подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины.