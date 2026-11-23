ИКИ РАН: облако плазмы ударит по Земле 23 ноября, возможны бури. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Сегодня, 23 ноября, Земля окажется под воздействием небольшого облака солнечной плазмы, которое было выброшено несколько дней назад. По оценкам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитный фон покинет спокойную «зелёную» зону и вызовет умеренные возмущения продолжительностью в несколько часов.

Ожидается, что пик придётся примерно на 18:00 мск. Учёные не исключают, что магнитосфера Земли может «раскачаться» до слабой бури.

«Основной веткой прогноза, ушедшей в печать, являются умеренные геомагнитные возмущения. Продлятся они недолго — всего несколько часов», — предупреждают учёные.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028–2031 годах.