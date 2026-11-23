Сегодня, 23 ноября, Земля окажется под воздействием небольшого облака солнечной плазмы, которое было выброшено несколько дней назад. По оценкам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитный фон покинет спокойную «зелёную» зону и вызовет умеренные возмущения продолжительностью в несколько часов.
Ожидается, что пик придётся примерно на 18:00 мск. Учёные не исключают, что магнитосфера Земли может «раскачаться» до слабой бури.
«Основной веткой прогноза, ушедшей в печать, являются умеренные геомагнитные возмущения. Продлятся они недолго — всего несколько часов», — предупреждают учёные.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028–2031 годах.