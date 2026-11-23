В Татарстане дроны ВСУ атаковали резервуары для хранения нефти, пострадавших нет Фото: REUTERS.

В Татарстане вблизи города Альметьевск украинские беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти. В результате налета погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаки на юго-восток республики утром 23 ноября. Целью противника стали резервуары для хранения нефти у Альметьевска.

«В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над Воронежской областью в ночь на понедельник 23 ноября.