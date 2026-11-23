Фото: Олег УКЛАДОВ.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над Воронежской областью в ночь на понедельник 23 ноября. Об этом информировал губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов», - написал чиновник в своём канале на платформе «Макс», добавив, что люди в ходе отражения атаки ВСУ не пострадали, также не зафиксировано разрушений наземных объектов.
Накануне 38 беспилотников ВСУ были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областями.
Также сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали беспилотником остановку общественного транспорта в Горловке. В результате удара ранения получили три мирных жителя.
Напомним, силы ПВО сбили 464 украинских беспилотника самолетного типа в период с 20 по 21 ноября.