Есть только три мировых лидера: на Западе признали окончательный упадок влияния Европы Фото: REUTERS.

Европа оказалась за бортом обсуждения нового мирового порядка после встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Как пишет Politico, лидеры континента не участвовали в консультациях, а саммит подчеркнул ослабление влияния ЕС на международную политику.

Несмотря на отсутствие крупных договорённостей, встреча обозначила сближение трёх держав. Участники выступили за реформу ООН, поставки энергоресурсов и против злоупотребления полномочиями международных судов.

Европейские лидеры опасаются, что Вашингтон всё чаще будет договариваться с Москвой без учёта интересов союзников, в том числе по Украине. Саммит может стать очередным шагом к миру, где судьбу небольших стран решают крупнейшие державы.

При этом лидеры Европы пытаются разжечь костер войны на переговорах по украинскому урегулированию. Такое мнение озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, указав на бесхребетность европейских лидеров.