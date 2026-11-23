В Днепропетровске полностью остановился электротранспорт после удара ВС РФ Фото: REUTERS.

После удара российских военных по электроподстанции в Днепропетровске полностью остановился весь электротранспорт, в том числе метро. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В Днепре полностью остановлен весь электротранспорт, включая метро, пишут местные паблики», — говорится в публикации.

Утром 23 ноября Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанции в Днепропетровске, которая питала предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины продолжаются в ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданского населения.