Во Франции назвали варианты исхода конфликта на Украине: есть всего три сценария Фото: REUTERS.

Лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен опубликовала в соцсети X заявление о том, что у конфликта на Украине есть всего три возможных исхода.

«По Украине есть только три возможных исхода: либо НАТО начнет войну, и она перерастет в третью мировую, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия», — говорится в публикации.

Ле Пен дала понять, что в случае победы на выборах готова сесть за стол переговоров со всеми сторонами.

Тем временем президент России Владимир Путин высказался о мотивах западных «партнёров» Киева. По его словам, поддержка продолжения конфликта идёт исключительно из корыстных соображений, а не из любви к Украине. Российский лидер призвал украинцев «раскрыть глаза» и увидеть, что борьбу с РФ одобряют вовсе не ради их блага.

Путин отметил, что даже в нынешних сложных условиях людям стоит думать о будущем, о потомках и «оставаться вместе». «Союзники» Киева, подчеркнул он, не хотят для него лучшего — их действия основаны на других интересах.