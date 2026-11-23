Российские войска нанесли удар по украинским поездам с военными грузами Фото: REUTERS.

Российские военные нанесли удар по железнодорожным составам в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны России, беспилотники поразили два локомотива рядом со станцией «Днепродзержинск».

По данным оборонного ведомства, эти поезда перевозили оружие и военную технику для Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что это не первый случай за последнее время, когда российские военные отчитываются об уничтожении логистики ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили о поражении сухогруза в Черном море юго-западнее Николаева. Судно, по данным ведомства, использовалось для доставки грузов двойного назначения для украинской армии. Других подробностей в ведомстве пока не привели.

До этого похожие цели удалось поразить и неподалеку от Одессы.