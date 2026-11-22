ВС РФ поразили сухогруз ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Николаева Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ, в Черном море юго-западнее Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, судно использовалось для доставки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. Другие подробности пока не приводятся.

Накануне российские военные также нанесли удар по сухогрузу в районе Одессы. Судно перевозило грузы двойного назначения для ВСУ. Кроме того, российская армия поразила Криворожскую ТЭС в Днепропетровской области и электроподстанцию в Ровенской области. По данным Минобороны, эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

До этого ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся с грузами для ВСУ в порт Черноморск Одесской области. Также российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре Измаила. В Минобороны уточнили, что она использовалась для обеспечения украинских подразделений.