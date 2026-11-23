Юрист Синицын предупредил о мошеннической схеме с 13-й зарплатой Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В преддверии Нового года мошенники начали рассылать россиянам сообщения с предложением получить 13-ю зарплату или праздничную премию. Об этом РИА Новости рассказал адвокат, член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.

Адвокат назвал схему с 13-й зарплатой одной из самых распространённых в этот период. Аферисты действуют от имени банков или госорганов: рассылают смс, электронные письма и сообщения в мессенджерах, предлагая перейти по ссылке и ввести номер банковской карты для «начисления» денежных средств. Однако ссылка ведёт на фишинговый ресурс. В результате мошенники получают доступ к счёту.

Есть и другой сценарий. Под видом выплаты премии у жертвы просят внести небольшую сумму, объясняя это налогом или комиссией. Впоследствии эти денежные средства похищаются.

Ранее в МВД РФ предупреждали ещё об одной мошеннической схеме. Аферисты предлагают россиянам скачать якобы удобное ИИ-приложение для обработки фото, но под видом программы для редактирования снимков на гаджет устанавливается вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получают доступ к устройству жертвы.