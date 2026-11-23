Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом приложения для ИИ-обработки фотографий. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники предлагают россиянам скачать якобы удобное ИИ-приложение для обработки фото. Под видом приложения для редактирования фотографий на гаджет устанавливается вредоносное ПО, при помощи которого злоумышленники получают доступ к устройству жертвы, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Сообщается, что нужно с подозрением относиться к предложениям скачать приложение с расширением арк, это и есть вредоносная программа. В МВД напомнили, что скачивать приложения нужно только из официальных магазинов.

Тем временем мошенники рассылают фейковые повестки в суд. Что будет, если перейти по ссылке из сообщения, читайте здесь на KP.RU.

Ранее МВД предупредило о мошенничестве под видом перерасчета коммунальных платежей.

Тем временем мошенники начали обманывать россиян от имени ГАИ, требуя повторной оплаты штрафов.