В США рассказали, как Мелания Трамп показала «шанс на мир» на Украине. Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп решила продемонстрировать возможность мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, лично распорядившись разместить представителей двух стран рядом друг с другом на мероприятии в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Times.

Встреча состоялась 5 ноября 2026 года в Большом фойе резиденции главы американского государства. На приеме присутствовали российские и украинские чиновники, задействованные в переговорах о частичном прекращении огня в Херсонской области.

По словам представителя первой леди Марка Бекмана, инициатива Мелании Трамп выглядела «несколько необычной», однако была направлена на то, чтобы наглядно показать вероятность примирения сторон.

Как рассказал изданию руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, один из высокопоставленных европейских чиновников отметил, что вид представителей Москвы и Киева, свободно общающихся друг с другом, помог убедить окружающих в том, что «есть шанс на мир».

Кроме того, Мелания Трамп отобрала в архивах Белого дома исторические артефакты, символизирующие примирение, в том числе аптечку, спасенную после пожара 1812 года во время англо-американской войны, чтобы напомнить о возможности союза между бывшими противниками.

Напомним, в Кремле позитивно оценили встречу с Меланией Трамп в Вашингтоне, отметив, что первая леди США и ее команда активно участвовали в гуманитарной операции в Алешках.