Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Кремле позитивно оценивают встречу российской делегации с Меланией Трамп в Вашингтоне. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, первая леди США и её команда приложили немалые усилия для проведения гуманитарной операции в Алёшках.

Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проходила с 27 октября по 1 ноября 2026 года в условиях временного режима тишины, согласованного Москвой и Киевом при координирующей роли первой леди США.