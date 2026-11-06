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НовостиПолитика6 ноября 2026 9:44

Кремль оценил вклад Мелании Трамп в операцию в Алёшках

Песков: Мелания Трамп приложила немалые усилия для операции в Алёшках
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Кремле позитивно оценивают встречу российской делегации с Меланией Трамп в Вашингтоне. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, первая леди США и её команда приложили немалые усилия для проведения гуманитарной операции в Алёшках.

Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проходила с 27 октября по 1 ноября 2026 года в условиях временного режима тишины, согласованного Москвой и Киевом при координирующей роли первой леди США.