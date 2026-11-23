Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции Армении Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой Конституции республики на специально запущенном для общественного обсуждения интернет-портале. Об этом глава армянского кабмина сообщил в понедельник, 23 ноября.

«Я рад представить проект новой Конституции Армении на сайте, созданном специально для этой цели. Сайт был создан для того, чтобы сделать его наиболее удобным для каждого гражданина для чтения проекта Конституции и подачи предложений», — написал он в соцсети.

В преамбуле опубликованного документа отсутствует отсылка к Декларации о независимости Армении, принятой Верховным советом республики 23 августа 1990 года, в начале которой содержится упоминание совместного постановления Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» от 1989 года. Ранее исключение ссылки на эту декларацию из основного закона Армении называлось одним из ключевых условий Азербайджана для заключения мирного договора.

Напомним, Пашинян неоднократно заявлял о необходимости обновления Конституции ради «жизнеспособности страны в новых геополитических условиях», утверждая, что действующие отсылки к декларации несут для государства угрозу войны. Он также допускал проведение досрочных парламентских выборов, если властям не удастся заручиться поддержкой оппозиции для вынесения проекта на референдум.