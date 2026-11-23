Когда ЦБ может снова снизить ключевую ставку: экономист дал прогноз Фото: Иван МАКЕЕВ.

Экономист Михаил Задорнов в интервью РИА Новости заявил, что Банк России вряд ли снизит ключевую ставку раньше середины 2027 года. По его мнению, регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшее время.

«Не ждать. Ожидать снижения до середины следующего года не стоит, поскольку ЦБ определенные снижения в этом году уже делал», — указал специалист, отвечая на вопрос о снижении ключевой ставки.

Повышение ставки Задорнов тоже считает маловероятным сценарием. Такой шаг сломал бы прогнозы экономических игроков: кто-то надеется на небольшое снижение в следующем году, оно заложено в проект бюджета на 2027 год.

Напомним, что в октябре ЦБ сохранил ставку на уровне 14% годовых и допустил, что она останется неизменной и в декабре. Регулятор намерен ориентироваться на экономическую ситуацию при принятии решений по денежно-кредитной политике.