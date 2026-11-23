Поезд с 96 пассажирами сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в США Фото: Дарья ПУТЕЙКО.

Пассажирский поезд национальной железнодорожной корпорации США Amtrak столкнулся с грузовой фурой на железнодорожном переезде в американском штате Луизиана, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные местной полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, грузовой автомобиль, перевозивший бульдозер, застрял непосредственно на путях перед приближающимся составом. Машинист поезда, предположительно, предпринял попытку экстренного торможения и попытался замедлить ход, однако избежать столкновения не удалось.

В момент аварии в вагонах пассажирского поезда Amtrak находились 96 человек. От сильного удара первые два вагона состава сошли с рельсов. Прибывшие на место происшествия медики экстренных служб госпитализировали четырех пострадавших в местную больницу для оказания необходимой помощи.

Напомним, на прошлой неделе в Индии сошел с рельсов поезд Сайранг — Калькутта. Были повреждены шесть вагонов.