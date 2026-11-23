В Финляндии хотят построить противотанковые заграждения на границе с РФ. Фото: IMAGO/Antti Hämäläinen/www.imago-images.de/Global Look Press

В парламенте Финляндии выступили за то, чтобы рассмотреть возведение противотанковых заграждений и других укреплений на границе с Россией в мирное время. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава оборонного комитета Хейкки Аутто в беседе с агентством подчеркнул, что фортификационные сооружения нужно создавать заранее, чтобы в случае якобы конфликта иметь возможность «сдержать продвижение противника». Его коллега по комитету, представитель оппозиционной Социал-демократической партии Мика Кари, идею поддержал, но предложил сначала просчитать её эффективность и затраты. Он считает, что вопрос стоит рассматривать шире — в контексте коллективной обороны НАТО, а не только на национальном уровне.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность альянса у своих западных рубежей. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчёркивая при этом, что Россия никому не угрожает, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя военное планирование НАТО, отмечал, что альянс давно рассматривает Россию в качестве «условного противника», и подобные шаги требуют ответных мер для обеспечения безопасности.