Песков заявил, что страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического военного альянса воспринимают РФ как врага и противника, а предстоящий саммит НАТО будет проходить именно исходя из подобной позиции.

“Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный концентрировано антироссийский характер. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения”, — сказал Песков при общении с журналистами.

Также он подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за содержательной частью данного мероприятия и проведет глубокий анализ для принятия необходимых мер обеспечения безопасности Российской Федерации.

Напомним, днем ранее Агентство Reuters сообщило, что страны НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали план действий при возможной атаке России.

В свою очередь глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что реализация новых оборонных планов альянса на случай возможного столкновения с Россией займет много лет.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июня в Вильнюсе, а одной из основных тем встречи членов альянса станет обсуждение возможных гарантий безопасности Украине со стороны военного блока.