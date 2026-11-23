Китайского чиновника казнят за госизмену: его завербовали шантажом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Китайского чиновника приговорили к высшей мере наказания за шпионаж. Об этом сообщил аппарат государственной секретности Пекина, заявление которого приводит SCMP.

По данным ведомства, мужчина с фамилией Ма передал иностранной разведке десятки государственных секретов. Сделал он это не по своей воле: его, как уточняется, склонили к сотрудничеству путем шантажа.

Суд признал Ма виновным в шпионаже. Помимо смертного приговора все его личное имущество конфисковали. В сообщении не раскрывается, в каком именно министерстве работал осужденный.

Также осталось неизвестным, когда состоялось разбирательство и вынесен приговор, какой суд рассматривал дело и приведен ли вердикт в исполнение. Зарубежные стороны в публикации обозначены обезличено — как Страна А и Страна Б.

Ранее KP.RU рассказывал о другом громком смертном приговоре, на этот раз в американском Техасе. Там назначили казнь Джону Аллену Рубио через смертельную инъекцию: более двадцати лет он провел в камере смертников за расправу над тремя детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет.