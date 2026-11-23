Обвал акций ИИ-компаний в 2026 году стал сопоставим с крахом доткомов Фото: REUTERS.

Падение котировок ряда крупных технологических корпораций в 2026 году по масштабам оказалось сопоставимым с обвалом рынка во время краха доткомов в 2000 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В отличие от начала 2000-х, когда снижение охватило широкий круг интернет-компаний, нынешняя распродажа сосредоточена преимущественно на бизнесе, связанном с искусственным интеллектом. Так, акции Intel просели на 64% от годового максимума против 60% в 2000 году, бумаги Oracle потеряли 60% против 37%, а котировки Nvidia снизились на 48% против 62%. Индекс S&P 500 отступил от внутридневного пика на 12%, тогда как в 2000 году его падение достигало почти 15%.

Одной из ключевых причин издание называет сдувание спекулятивного пузыря вокруг дата-центров и профильного оборудования. В частности, акции Micron сначала выросли почти в четыре раза за три месяца, но затем потеряли свыше половины стоимости, а бумаги поддерживаемого Nvidia оператора дата-центров CoreWeave после четырехкратного роста с момента IPO в 2025 году вернулись к цене размещения.

Хотя экономика США пока сохраняет устойчивость, дальнейшее падение рынка способно затормозить инвестиции в ИИ-инфраструктуру, ударив по производителям оборудования, энергетикам, кредиторам и потребительским расходам.

Накануне стало известно, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон потерял за три месяца около 40 млрд долларов, сократив состояние до 140,8 млрд. За сутки он потерял 7,9 млрд и опустился на три строчки в рейтинге миллиардеров, покинув первую десятку. Причиной финансовых потерь стало падение стоимости акций Oracle, которые подешевели на 7,5% до 102 долларов, что с начала года снизило их стоимость на 47%.