DM: Ким Чен Ын уже больше года игнорирует попытки Трампа выйти на связь Фото: REUTERS.

Лидер КНДР Ким Чен Ын более года отклоняет попытки президента США Дональда Трампа наладить контакт, оставляя его звонки без ответа, а письма нераспечатанными. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на данные The Wall Street Journal и осведомленные источники.

Как передает издание, охлаждение в отношениях проявилось вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году. В Пхеньяне не ответили на звонок по официальным каналам, а северокорейский дипломат при ООН в Нью-Йорке швырнул нераспечатанное послание американского лидера обратно представителю США.

Перед недавним саммитом в Китае американские власти рассматривали возможность крупных уступок ради встречи, включая официальное завершение Корейской войны и смягчение риторики о денуклеаризации, однако Пхеньян выдвинул неприемлемые для Вашингтона условия, а сам Ким во время визита Трампа в Азию предпочел поездку на завод в Пхеньяне.

Напомним, на прошлой неделе Трамп в очередной раз объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном. При этом глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что в администрации Белого дома совершенно серьезно относятся к перспективе встречи с северокорейским лидером.