Шуваев: после атак ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и 10 ранены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб и еще 10 получили ранения. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Александр Шуваев.

Всего за этот период времени, отметил глава региона, было зафиксировано 138 атак противника. Под удар попадали Белгород и еще девять округов области.

«К большому горю, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе», — уточнил Шуваев, добавив, что еще 10 человек получили ранения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за ночь 23 ноября сбили 192 украинских беспилотника над регионами страны.