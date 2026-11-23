Силы ПВО уничтожили за ночь 192 дрона ВСУ над регионами России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства ПВО за ночь 23 ноября сбили 192 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны.

Вооруженные силы России уничтожали беспилотники противника в Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском, Пермском края, в Республике Татарстан, Башкортостан и Крыму.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над регионом в ночь на понедельник 23 ноября.

Накануне 38 беспилотников ВСУ были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областями.