В проекте новой конституции Армении не упоминается Декларация независимости. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В проекте новой Конституции Армении отсутствует упоминание Декларации о независимости республики, принятой 23 августа 1990 года, а также изменены положения о статусе Армянской Апостольской церкви. Текст документа представил для общественного обсуждения премьер-министр Никол Пашинян в понедельник, 23 ноября 2026 года.

В преамбуле действующего основного закона закреплены общенациональные цели из Декларации 1990 года, которая опирается на постановление Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» от 1 декабря 1989 года и фиксирует курс на международное признание геноцида армян 1915 года. В новом варианте эта отсылка полностью исключена. Это исключение было одним из главных требований Азербайджана для заключения мирного договора. Сам документ в проекте определяется как коллективное соглашение об основных принципах внутренних и внешних отношений республики.

Кроме того, редакция пересматривает взаимодействие государства и религии. Если действующая Конституция подчеркивает исключительную миссию Армянской Апостольской церкви в духовной жизни народа и допускает регулирование ее отношений с властями, то новый проект устанавливает жесткую норму: «Отношения Республики Армения и Армянской Апостольской Святой Церкви регулируются законом».

Напомним, Пашинян заявлял, что обновление основного закона необходимо для жизнеспособности страны в новых геополитических реалиях, так как прежние ссылки на декларацию, по его словам, несут для Армении угрозу войны.