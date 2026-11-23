Кому положены две пенсии одновременно: Соцфонд перечислил категории Фото: REUTERS.

Социальный фонд России сообщил, что ряд категорий граждан может получать две пенсии одновременно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

К такой группу относятся участники Великой Отечественной войны с инвалидностью I–III групп, а также блокадники Ленинграда, Севастополя и Сталинграда с теми же группами. Им положены государственная пенсия по инвалидности и страховая по старости.

Вторая выплата ждёт и тех, кто получил инвалидность из-за военной травмы: добровольцев, участников боевых действий в составе формирований ДНР и ЛНР, а также тех, кто пострадал при исполнении контракта с организациями, помогающими ВС России в ходе СВО. Бывшим военным и космонавтам вторую пенсию назначают за вычетом фиксированной выплаты к страховой.

Две пенсии доступны и семьям погибших военнослужащих и добровольцев: родителям и вдовам, не вступившим в новый брак. Они могут получать пенсию по потере кормильца вместе со страховой, социальной или за выслугу лет, а их дети-инвалиды — с социальной по инвалидности. Ещё одна категория — семьи умерших ликвидаторов чернобыльской аварии. Им доступна пенсия по потере кормильца со страховой или социальной. Бывшие федеральные госслужащие тоже не забыты: им положена пенсия за выслугу лет плюс доля страховой по старости.

Ранее стало известно, что россияне могут оформить страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.