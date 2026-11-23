Посольство РФ призвало россиян соблюдать правила вывоза животных из Индонезии. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Российское посольство в Индонезии обратилось к согражданам с призывом соблюдать таможенные правила страны при вывозе животных из азиатской страны. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале диппредставительства.

Российские дипломат отмечают, что индонезийская полиция продолжает фиксировать контрабандные попытки вывоза живых представителей фауны. Животных из Индонезии нельзя вывозить без предварительного согласования с карантинными ведомствами и декларирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине января 2023 года семейная пара из Новосибирска вместе с чихуа-хуа по кличке Пантелеймон отправились отдыхать в Бангкок. И лишь 23 марта, во время вылета обратно на родину, выяснилось, что на собаку не оформлены документы. Сибиряки утверждают, что сотрудники «Аэрофлота» не предупредили их о том, что на питомца необходимо оформить справку на выезд из Таиланда.