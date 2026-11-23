Фото: NEO Enchères

Жительница Франции приобрела на блошином рынке лампу за 20 евро (1,8 тысячи рублей) и продала ее на аукционе за 251 тыс. евро (более 22 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Connexion France.

Местная жительница купила керамическую лампу работы дизайнера и керамиста Жоржа Жува на блошином рынке на севере Франции в прошлом году. Она оставила её в шкафу, а спустя месяцы дочь француженки нашла лампу во время уборки. Та обнаружила выгравированную подпись Жува. Девушка выяснила, что один парижский аукционный дом уже имел дело с работами этого художника.

Позднее семья связалась с аукционистами и привезла предмет в Париж, чтобы провести экспертизу. Специалисты подтвердили подлинность, а также состояние изделия, оценив его в сумму от 80 тысяч до 120 тысяч евро.

Отмечается, что за лот боролись около десяти покупателей. Цена выросла до 251 тысячи евро с учетом комиссии. Для лампы работы Жува это стало рекордом. Глава аукционного дома признался, что не ожидал такой высокой цены за этот предмет.

Ранее сайт KP.RU писал, что картина Василия Кандинского «Акцентированные углы» стала самой дорогой работой художника, проданной на аукционе Christie's. На нью-йоркских торгах покупатель выложил за нее 74 миллиона долларов.