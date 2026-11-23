Норвежцам придётся работать до 70 лет: власти решили повысить пенсионный возраст Фото: Sport Press Photo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лейбористское правительство Норвегии предложило повысить пенсионный возраст: 30-летним, вероятно, придётся ждать 70 лет, чтобы выйти на пенсию на условиях, сопоставимых с сегодняшними. Об этом сообщается в проекте, представленном правительством на прошлой неделе. Его текст приводит BFMTV.

Сейчас норвежцы получают безусловное право на пенсию с 67 лет, а большинство могут начать получать её уже с 62, если накопили достаточно прав, правда, с меньшей годовой выплатой. Теперь эти пороги хотят заменить «стандартизированным» возрастом, который будет расти от поколения к поколению — примерно на год за десятилетие по текущим прогнозам.

«Мы живём дольше, и большинство из нас дольше остаются здоровыми», — заявила министр труда и социальной интеграции Кьерсти Стенсенг.

Реформа опирается на широкий компромисс, достигнутый в парламенте в 2024 году между семью партиями. Проект также предусматривает послабления для людей с длительной карьерой и улучшения для людей с ограниченными возможностями. Законопроект планируют внести весной 2027 года, а вступление в силу намечено на 2029 год.

Ранее KP.RU писал, что в России выплачивается четыре вида пенсий: социальная, страховая, государственная и накопительная. Уже в 2027 году получателями разных видов пенсий станут 43 миллиона россиян.