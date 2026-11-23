Более 40 млн россиян, включая жителей новых регионов, будут получать пенсии в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России выплачивается 4 вида пенсий: социальная, страховая, государственная и накопительная. Средства отчисляются по старости, инвалидности, потере кормильца и в других случаях. Всего в 2027 году получателями разных видов пенсий станут 43 миллиона граждан. Об этом проинформировал председатель Соцфонда Сергей Чирков в диалоге с РИА Новости.

Он уточнил, что в статистику попадают жители новых регионов. Им, как и остальным россиянам, положены пенсионные выплаты.

"Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек", - оповестил Сергей Чирков.

В государственном бюджете заложены средства на двойную индексацию страховых выплат в следующем году. Пенсии граждан увеличат в феврале, а затем в апреле. Первая индексация будет выполнена с учетом инфляции.

По данным Соцфонда, средние пенсии по старости в РФ превысили 27,3 тысячи рублей в месяц. Такие выплаты определены по состоянию на 1 октября 2026 года. Так, средние пенсии работающим и неработающим россиянам достигли 27 322 рубля. За год выплата увеличилась на 2 124 рубля. В октябре 2025-го граждане в среднем получали 25 198 рублей. Размер пенсионных выплат заметно отличается в зависимости от трудовой деятельности. Так, работающие пенсионеры получают в среднем 25,2 тысячи. У неработающих показатель составляет 27 882 рубля.

По объему начислений пенсионерам традиционно лидирует Чукотка. Там вновь зафиксировали наибольший средний размер пенсии. Выплата составила 42 248 рублей. В Ненецком автономном округе показатель достиг 38 949 рублей. Жители Магаданской области получают в среднем по 37 807 рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что предварительный размер дополнительной индексации страховых пенсий составляет 3,3%. Правительство осуществит повышение выплат с 1 апреля 2027 года. Процент индексации рассчитывается на основе темпов роста фонда оплаты труда за предшествующий период. Пока он составляет 3,3%. Однако окончательные цифры сложатся по итогу 2026 года, пояснила Татьяна Голикова. По ее словам, важны фактические значения.