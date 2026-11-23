Махонин: при атаке БПЛА на Пермский край погиб человек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Пермском крае в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще двое получили легкие осколочные ранения. Над регионом сбили 56 БПЛА, сообщил 23 ноября, в понедельник, губернатор Дмитрий Махонин в своем канале в MAX.

По его словам, повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Оперативные службы работают на местах, специалисты устраняют последствия атаки.

Махонин также выразил искренние соболезнования близким погибшего.

KP.RU сообщал, что утром 23 ноября в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». Аналогичные предупреждения действовали в Свердловской и Челябинской областях, а аэропорт Екатеринбурга временно приостанавливал прием и выпуск самолетов.