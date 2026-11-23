Аэропорт Кольцово приостановил приём и выпуск воздушных судов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аэропорт Екатеринбурга приостановил приём и выпуск воздушных судов. Об этом в понедельник сообщили в канале Росавиации в «Максе».

«В аэропорту Екатеринбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Росавиации, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Утром 23 ноября в Свердловской области ввели режим беспилотной опасности. Губернатор региона Денис Паслер в мессенджере «Макс» сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры, и призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность. Также беспилотная опасность действует на территориях Челябинской области и Пермского края.

Прошлой ночью атаке вражеских беспилотников подверглась Воронежская область. Силами ПВО над шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 13 украинских беспилотников. Пострадавших в ходе атаки нет. Разрушений наземных объектов также не зафиксировано.