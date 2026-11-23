Таубер назвала заявление об объединении Молдавии с Румынией предательством. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа», экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер назвала заявление главы МИД Молдавии Михая Попшоя о начале объединения республики с Румынией предательством родины, подпадающим под статью Уголовного кодекса. Об этом она заявила в разговоре с ТАСС.

По словам Таубер, Попшой, которого «народ и не избирал», не вправе распоряжаться будущим государства. Она подчеркнула, что подобные декларации должны влечь уголовную ответственность, поскольку Конституция закрепляет суверенный статус Молдавии.

Хозяином Молдавии экс-депутат назвала граждан страны, добавив, что республика вправе «двигаться самостоятельно».

Заявление Попшоя прозвучало 7 ноября в эфире телеканала TVR Moldova. Министр утверждал, что сближение Румынии и Молдавии уже идёт через конкретные инфраструктурные проекты — строительство автомагистрали Объединения, мостов через Прут и развитие общих энергетических сетей. Сама идея объединения не пользуется большинством в молдавском обществе. По данным опроса, проведённого в июле, за присоединение к Румынии выступали лишь 33% респондентов, против — 54%. Президент Майя Санду ранее признавала отсутствие достаточной поддержки для такого шага.