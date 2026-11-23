Друг семьи Усольцевых рассказал о странном полученном аудиосообщении. Фото: соцсети

Друг семьи Усольцевых Валентин Дегтярев получил необычное сообщение от неизвестного пользователя на английском языке. Об этом сообщает "КП-Красноярск".

В сообщении утверждается, что автора попросили передать, что семья до сих пор жива. А в случае молчания "все умрут". Кроме того, к сообщению прилагалось аудиосообщение, в котором мужчина на фоне постороннего шума просит о помощи. Сам Дегтярев утверждает, что голос на аудиозаписи ему не знаком.

Также мужчина получал запись женского голоса, который напоминает ему голос Ирины Усольцевой. Тогда она говорила, что близким не нужно грустить о них, так как они уже не вернутся. Утверждалось, что запись была создана искусственным интеллектом с помощью реальных записей голоса Усольцевой, так как голос на записи монотонный.

При этом в Сети комментаторы обвинили самого Дегтярева в создании фейковой записи, утверждая, что он подделал свой голос, создавая аудиосообщение.

Как ранее писал сайт KP.RU, поиск пропавших в тайге осенью прошлого года Усольцевых на данный момент не увенчался успехом. В следственном комитете заявили, что семью продолжат искать, если возникнет необходимость и целесообразность.