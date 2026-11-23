Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Правительство РФ направит средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство двух новых железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга — Балтийск, чтобы при необходимости преодолеть транспортную блокаду Калининградской области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соответствующий инвестиционный проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных инициатив, получающих финансирование из ФНБ на возвратной основе. Общая стоимость строительства двух судов составит почти 47 млрд рублей. Из этой суммы за счет средств фонда планируется привлечь до 38,1 млрд рублей, а оставшуюся часть покроет федеральный бюджет.

Завершить строительство паромов намечено к 2030 году. Реализация проекта позволит обновить флот на стратегически важном направлении, нарастить объемы морских грузовых и пассажирских перевозок, а также снизить зависимость региона от сухопутного транзита.

Как подчеркнул Мишустин, принятое решение укрепит транспортную связанность самого западного региона страны и поможет сократить издержки бизнеса на логистику.

«Президент подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся. Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьем, уже строятся два новых железнодорожных парома», — сказал премьер на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Североатлантический альянс хочет перевести конфликт с Россией в горячую фазу к 2030 году.